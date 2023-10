Bad Bunny anuncia el tracklist de su nuevo álbum.

Así como lo ve, con un video que ha dejado impactado a todos sus seguidores el intérprete de Tití me pregunto, reveló que viene recargado de buena música con este nuevo lanzamiento, además del posible regreso a sus raíces, en el género trap.

Tracklist del álbum Nadie Sabe lo que va a pasar mañana

El nuevo álbum de cantante puertorriqueño Bad Bunny contará con un total de 22 canciones, sin embargo el artista no ha revelado los nombres completos, sin embargo ha mostrado un acertijo, en donde tienes que adivinar los nombres de las letras de las canciones del Conejo Malo.

“Ya que todo el mundo está tratando de adivinar, aquí están las pistas para adivinar el tracklist oficial", dice el post que compartió la cuenta de Apple Music a través de su cuenta de Instagram.

Cabe señalar que hace unas semanas dos canciones del nuevo álbum fueron lanzadas, las cuales son Where She Goes y Un Preview.