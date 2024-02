Bad Bunny es señalado por PETA: "No estamos bien con este acto irresponsable"

El Personal por el trato ético de los animales (PETA por sus siglas en inglés), se pronunció al respecto y acusaron al Conejo Malo de maltrato animal.

Sigue leyendo: Bad Bunny aparece entre los artistas favoritos de Lionel Messi

A través de su cuenta de Instagram, PETA se pronunció y dejó claro su posición al tema con la presentación Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del cantante.

"No "estamos bien" con este acto irresponsable. @badbunnypr ¿Por qué pensaste que era una buena idea exponer a un caballo al ruido, luces, niebla y gritos de miles de personas? El caballo parece estresado y claramente NO QUIERE ESTAR AHÍ.", dijeron en su publicación donde se veía el momento en que Bad Bunny salía con el caballo.

Además, aprovecharon para pedir a las personas, por favor no incluir animales en los espectáculos.

Hasta el momento, Bad Bunny no se ha pronunciado al respecto.

Embed - PETA on Instagram: "No “estamos bien” with this irresponsible act. @badbunnypr, why did you think it was a good idea to expose a horse to the noise, lights, fog and screams of thousands of people? The horse looks stressed and clearly DOESN’T WANT TO BE THERE. Please, do not include animals in your shows. They want to live in peace, and not be used for your spectacle."