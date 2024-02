¡Increíble! Bad Bunny cumple uno de sus más grandes sueños

Sigue leyendo: Bad Bunny es criticado por Fher Olvera de Maná

Bad Bunny cumple el sueño de su vida

Benito ha creado una sensación en las redes sociales, ya que se ha viralizado el momento en que llega montado en un caballo, al primer concierto que tenía en El estadio Delta Center, donde inicio su gira "Most Wanted Tour".

En el video se puede observar al cantante vestido con un conjunto en color azul, zapatillas blancas y cubierto la cara con un pasamontañas.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/ntendenciasec/status/1760722647925629240&partner=&hide_thread=false | Bad Bunny dio inicio a su gira 'Most Wanted Tour', con una entrada peculiar, el puertorriqueño montó a caballo a su show en el estadio Delta Center, Estados Unidos. En una entrevista, el cantante reveló que entrar con un corcel en un concierto era su sueño. pic.twitter.com/gtEpp3pv6u — Noticias Tendencias (@ntendenciasec) February 22, 2024

Cabe resaltar, que Bad Bunny dijo durante una entrevista que uno de sus grandes sueños era llegar algún dia a un concierto arriba de un caballo, para mostrar al mundo de lo que es capaz con su talento.

"Papi, yo siempre he querido entrar a un concierto con un caballo, no sé por qué, ese es mi sueño, papi. Mi sueño es entrar a un concierto con un caballo", expresó el intérprete de Titi me preguntó.