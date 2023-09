Bad Bunny lanzará una canción antes que finalice septiembre

Eso sí, no ha dicho cuando ni será una colaboración o una versión distinta a alguno de sus otros temas.

"No sé si esto les cause alegría o qué...pero voy a sacar una canción más este año", ha escrito el boricua. ¿De qué se tratará?

Bad Bunny desmiente que lanzará nuevo álbum

En ese mismo canal de WhatsApp desmintió que este año lanzará nuevo álbum. "No he dicho que lanzaré, ni tampoco que no lo haré, simplemente no he dicho nada", aclaró.