Bad Bunny no sabe realmente cuánto dinero tiene

En los últimos años, Bad Bunny se ha convertido en una de las estrellas más importantes de la escena del reguetón, con todo lo que ello conlleva: colaboraciones con artistas internacionales, números uno en las listas de éxitos, actuaciones en las galas de premios más importantes y negocios paralelos. Su última incursión en el mundo de la moda, por ejemplo, con una colección cápsula de zuecos para la marca Crocs, no pudo resultar más acertada, ya que las existencias se agotaron en cuestión de minutos.

Con estos antecedentes, no cabe sino preguntarse cuánto dinero habrá ganado desde que saltó a la fama en 2016. Los medios especializados calculan su fortuna en ocho millones de dólares a finales de 2020, año en que publicó la friolera de tres álbumes, y cerca de 16 millones en la actualidad.



Sin embargo, ni siquiera el propio cantante podría decir si esta cifra es correcta o se acerca al menos a la realidad, porque nunca le ha interesado el estado de sus finanzas. De hecho, ni siquiera está al corriente de las ganancias que le reportará su labor como compositor y productor del nuevo trabajo discográfico de Tommy Torres, "El Playlist de Anoche".



"La verdad es que hice este disco y ni siquiera pregunté cuánto me iban a pagar", ha confesado ahora al medio especializado Billboard. "Así es como funciono. No estoy pendiente de los números o de cuánto dinero estoy ganando. Hice este último disco porque quería y porque me hizo sentir realizado".

