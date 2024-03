Bad Bunny y Gabriela Berlingeri desatan las redes tras ser vistos juntos ¿Reconciliación?

Las especulaciones de una posible reconciliación entre el cantante puertorriqueño y su ex pareja se han desatado, luego de que fueran vistos juntos compartir en Los Ángeles, California.

Según el programa “Despierta América”, quien publicó varias fotografías del Conejo Malo junto a Berlingeri . La pareja fue captada el fin de semana y con esto nace la teoría de si volvieron como pareja o si realmente, nunca se separaron.

Embed - Despierta America on Instagram: "Si @kendalljenner volvió con su ex, @badbunnypr también es captado con su ex Gabriela este fin de semana en Los Ángeles. Resurge la teoría ¿Será que nunca se dejaron y solo fue truco publicitario andar con Kendall? Los leemos"