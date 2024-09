Batman entra en la historia: Primer superhéroe con estrella en Hollywood

El comunicado destaca que Batman se ha mantenido como un símbolo de determinación, coraje y justicia durante sus 85 años de existencia.

Cabe mencionar que otros personajes ficticios también tienen una estrella en el Paseo de la Fama, como Mickey Mouse, el Pato Donald, Godzilla, Winnie the Pooh, Snoopy y Shrek.

A través de su cuenta de Instagram, Hollywood Walk of Fame ha anunciado el homenaje a este querido superhéroe.

"La Cámara de Comercio de Hollywood honrará a Batman, nuestro primer superhéroe con una estrella en el Paseo de la Fama, el 26 de septiembre a las 11:00 am", escribieron en su publicación.

Se ha dado a conocer que la estrella de Batman será entregada en la categoría de "Películas" y estará ubicada en 6764 Hollywood Boulevard, frente al Museo de los Récords Mundiales Guinness de Hollywood.

Embed - Hollywood Walk Of Fame on Instagram: "The Hollywood Chamber of Commerce will honor Batman, our first superhero with a star on the Walk of Fame on September 26 at 11:00 am at 6764 Hollywood Blvd. Catch the live stream by @variety on www.walkoffame.com #walkoffame #dcuniverse"