Blac Chyna se quitó los implantes en pecho y glúteos

Blac Chyna es una de las últimas celebridades estadounidense en renegar de su anterior pasión por los implantes de silicona. Si hace unos meses era la rapera Cardi B quien recomendaba a sus seguidoras, especialmente a las más jóvenes, que se alejaran de esos procedimientos estéticos tan agresivos para el cuerpo, ahora ha sido la exnovia de Rob Kardashian quien ha querido dar a conocer su particular proceso de transformación vital. En su caso, todo esto implica deshacerse del exceso de volumen que presentan sus nalgas, así como el de otras partes del cuerpo que retocó cuando sólo era una adolescente.

Blac Chyna compartió un vídeo en Instagram que la retrata en la consulta de su médico. "Buenos días a todos. Estoy en la consulta de mi doctor ahora mismo y, como ya sabes, estoy cambiando mi vida y mis formas de actuar. Siento que una de las cosas que me ayudarán es, obviamente, quitarme estos implantes del trasero", ha asegurado para, a continuación, explicar las diferencias entre las inyecciones de silicona y el conocido como 'método brasileño' para levantar el trasero.

"El método brasileño implica utilizar tu propia grasa, mientras que las inyecciones son de pura silicona. ¡Y aconsejo a las chicas evitar la silicona!", ha precisado.

Al igual que hiciera Cardi meses atrás, Blac Chyna no estuvo con rodeos a la hora de enumerar las posibles consecuencias de esa práctica que ahora rechaza frontalmente.

"Te puedes poner enferma, puedes incluso morir. Puedes tener muchas complicaciones por culpa de esto. A mí no me ha ocurrido, y lo hice con 19 años, pero necesito pasar página y dejar esta mier** atrás", ha reivindicado la modelo, quien a sus 34 años necesita enterrar para siempre, algunos de los elementos que la definieron en su juventud.

"He superado esa fase y necesito seguir creciendo. He estado ahí y he hecho todo eso. Ahora sólo puedo pasar el relevo a las jóvenes", ha señalado justo antes de revelar que su pecho también se verá reducido como consecuencia de esta renovada mentalidad.

"Quiero que todos sean parte de este camino de cambio. He reducido mi pecho y mis glúteos al máximo. Todos tenemos el poder de curar nuestra vida, quiero que lo sepas", ha escrito en un mensaje firmado con su verdadero nombre: Angela White.

FUENTE: RSS