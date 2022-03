Boza escribió 600 canciones estando en la cárcel

Aprendizajes en la cárcel

Boza estuvo detenido a los 16 años y para él fue frustrante ver como inicialmente le daban 5 años, luego un año, después un mes y finalmente unos días, y nada que el daban su libertad, sentía que jugaban con su mente.

Una virtud que aprendió mucho, fue la paciencia "Yo era de las personas que quería algo y si no lo conseguía en el momento que yo pensaba que podía conseguirlo, me frustraba. Aprendí a esperar".

En esos siete meses, cuatro cuadernos fueron su escapatoria, donde escribió 600 canciones, de las cuales destaca que no ha sacado ninguna.

"Escribía canciones de todo. Las canciones eran mucho más íntimas. Habían momentos mucho más fuertes. Eran temas muchos más profundos, más personales, más íntimos. Eso lo veo como una etapa de mi vida. Lo tengo todo guardadito".

El reggaetón en Panamá

Boza no recuerda claramente algún referente para él en el género. "En Panamá era como que el que escuchaba reguetón era raro, como yeyé. En el bajo mundo, en los guetos, no se escuchaba reguetón".

"Nosotros crecimos escuchando full Panamá. Ciertas canciones del reguetón fueron las que sonaron en Panamá, no todas en verdad. Ya esa perspectiva ha ido cambiando, el género ha ido creciendo. Hemos ido evolucionando, obviamente y ahora ya hacemos reguetón. Parecía complicado, me costó años hacer un reguetón bien".

"Lo más cercano al reguetón fue el romantic style, si no me equivoco. El General, Nando Boom, fueron varios los que hacían si no me equivoco el 110 en ese tiempo".

"Era como lo más cercano al reguetón de esos tiempos. Los que pegaron eran muy pocos. Creo que se me hizo difícil porque yo crecí escuchando full Jamaica".