Polémica entre Boza e Italian Somalí por temas "parecidos"

"Lo destroza es poco por andar baiteandolo lo aniquila el Boza con el tema que es original no el de baiteo...que va supérate por tu cuenta, no por las de otros Italian Somalí, vas a perder lo poco que has logrado"; "Es una pena que todo el talento que tiene y lo divertido de tus canciones se opaquen por las ganas de joder a otro panameño, así no"; "Soy tu fans bro, pero con eso tú no le puedes roncar al Boza, sinceridad".

Ya hubo un antecedente al respecto, luego que hace unos años Boza lanzara un preview de "Hecha Pa' Mi" (y que a la postre catapultó su carrera) y luego Italian Somalí lanzara "Follie Flow", donde muchos dicen que tenía muchas coincidencias con el primero. Luego de esto, Boza tomó la decisión de no subir más preview.

Italian Somalí se pronuncia

Italian Somalí salió a aclarar todos los rumores con Boza y mostró que el tema "Tik Tok" lo tenía desde el pasado 13 de diciembre.