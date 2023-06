Boza habla de su vida con la revista Rolling Stone

Y es que Boza está dejando que el amor guíe su música, luego de sus dos más recientes éxitos, Mas Negro Que Rojo (2020) y Bucle (2022).

"Cuando se trata de música sobre el amor, eso viene de la experiencia personal y se puede decir que es una experiencia que todavía estoy viviendo", le dice Boza a Rolling Stone, llamando desde Panamá, donde todavía vive.

"Definitivamente está inspirado en una persona de la que me enamoré. De principio a fin, estas canciones son reales y se basan en algo verdadero. Se basan en cómo esa persona me hizo sentir".

Expresó Boza que este año precisamente se mudó a Miami para ampliar sus oportunidades en el exterior.

Además, dejó saber lo que siente sobre las raíces del reggaeton en Panamá con artistas como El General y ahora con Sech y él que están trayendo el género de regreso a Panamá:

"Reggaeton tiene una hermosa historia desde su trayectoria hasta los muchos artistas que han hecho lo que es hoy. La mayoría dice que aquí [Panamá] es donde empezó el reguetón, luego obviamente se fue a Puerto Rico, donde los artistas comercializaban la música." enfatizó.