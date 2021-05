Bruce Quinn: Panameños reaccionan tras su muerte

Lissette Condassin resaltó: "Este hombre simplemente cambió el rumbo de mi vida..!!! No tendré suficiente vida para agradecerle el haber confiado en mí cuando nadie conocía lo que podía hacer en un escenario".

"Gracias, Bruce. Por creer en mí cuando ni yo lo hacía. Por esa primera oportunidad sobre un escenario." posteó Randy Dominguez.

"Se nos fue Bruce Quinn, pero nos deja los corazones llenos de su legado y su inmenso amor por el teatro. ¡Gracias por tanto querido amigo!!", señaló Cristina de la Fuente.

Aaron Zebede colocó: "For teaching me to “Párete ahí, con helado”. For teaching me to always pay for performing rights".

"Tú eres mi María" Así empezó mi vida teatral musical, con esas maravillosas palabras. Él no sabía que yo cantaba, bailaba o actuaba, solo me vió y automáticamente creyó en mi y me dió el papel principal en La novicia rebelde y luego no pudimos separarnos nunca más." comentó Gaby Gnazzo.

Janelle Davidson publicó: "Gracias por tanto querido Bruce. No tengo palabras. Forever Quinn Team #quinnteam.

"Bruce Quinn fue un soñador y en la realización de sus sueños, nos dio espacio a muchos", dijo Luis Arteaga en su cuenta de instagram.