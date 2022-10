Calle 7 Panamá: Fanáticos celebran regreso a TV con alegría y nostalgia 

Dos años han pasado y algunos de los más fieles fanáticos ya no están, como es el caso de la usuaria @Angi4768 que escribió: "Mi hermana era la tía amarilla, ella se gozaba todo Calle 7, mi sobrino también. Los dos en paz descansen, ella murió de cáncer en medio de la pandemia y su hijo había muerto un año atrás de una bacteria que se fue a su corazón. Hubieran disfrutado volver a ver CALLE 7", expresó.

Miles de historias salen a relucir tras el regreso de Calle 7 Panamá

El usuario @abrahanm04official

Calle 7 formó parte de mí vida , cuando estaba en el colegio no paraba de verlos , la furia roja y la fiebre amarilla han marcado toda la vida de niños , adolescentes y adultos uff Calle 7 no tiene límites , si no amor a todo lo que nos entretenía y quiénes lo disfrutamos hasta el final y ahora que regresan será lo mejor que ha pasado . Larga Vida C7 Panamá Calle 7 formó parte de mí vida , cuando estaba en el colegio no paraba de verlos , la furia roja y la fiebre amarilla han marcado toda la vida de niños , adolescentes y adultos uff Calle 7 no tiene límites , si no amor a todo lo que nos entretenía y quiénes lo disfrutamos hasta el final y ahora que regresan será lo mejor que ha pasado . Larga Vida C7 Panamá

La usuaria @_lilinethdmurillop15

Bueno yo extrañaré los chat de mi papá, la rabia que cogía cuando perdía la fiebre amarilla ya que él era fanático de #calle7panama, cuando finalizó el programa lloro como un niño, era el programa que le quitaba el estrés ya que era discapacitado, hoy en día está en el cielo. Dios lo tenga en la gloria a mi viejito y se que donde está, está contento porque regresa su programa más favorito Bueno yo extrañaré los chat de mi papá, la rabia que cogía cuando perdía la fiebre amarilla ya que él era fanático de #calle7panama, cuando finalizó el programa lloro como un niño, era el programa que le quitaba el estrés ya que era discapacitado, hoy en día está en el cielo. Dios lo tenga en la gloria a mi viejito y se que donde está, está contento porque regresa su programa más favorito

Usuario @litsheylli

Lo que más me emociona de esto es que gracias a calle 7 se creo un grupo y hasta el día de hoy somo una gran familia grandes amistades de ese grupo tenemos la edad de calle 7 de conocernos. Lo que más me emociona de esto es que gracias a calle 7 se creo un grupo y hasta el día de hoy somo una gran familia grandes amistades de ese grupo tenemos la edad de calle 7 de conocernos.

Usuaria @edithdeleon1325

Weeee que emoción lo que tanto estaba esperando ya habían demorado mucho llego el entretenimiento de las tardes ya quiero que llegue 2023 y saber que día inicia bienvenido @calle7panama furia #C7PA Weeee que emoción lo que tanto estaba esperando ya habían demorado mucho llego el entretenimiento de las tardes ya quiero que llegue 2023 y saber que día inicia bienvenido @calle7panama furia #C7PA

Usuaria @itsquinteroeliasss

Ay como es la vida...Es duro, mi pareja soñaba que esto volviera peleamos porque él era amarillo apoyando a Sara y yo era contario .. con Yoani en los rojos pero desde el cielo se que él está Feliz porque .. su programa Favorito vuelve a la televisión te extraño mi niño Ay como es la vida...Es duro, mi pareja soñaba que esto volviera peleamos porque él era amarillo apoyando a Sara y yo era contario .. con Yoani en los rojos pero desde el cielo se que él está Feliz porque .. su programa Favorito vuelve a la televisión te extraño mi niño

Son muchos los mensajes que se han publicado y desde el fondo de nuestros corazones les decimos que este regreso será en honor a todos esos fanáticos que hoy no nos acompañan.

¿Están preparados?... 3, 2,1... CALLE 7!!