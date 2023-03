¡Cansu Dere reaparece! la actriz turca explica su silencio

Sin embargo, no fue hasta ahora, que el medio turco CNN Turquía, confirmó que la actriz estaba viva y que actualmente se encontraba recuperándose de una lesión en el talón.

El medio afirmó que la actriz de 42 años tuvo un leve accidente doméstico. A Cansu Dere se le fracturó el talón en un accidente que tuvo en su casa, por lo que está en proceso de recuperación.

¿Qué dijo Cansu Dere?

"No quería preocupar a nadie", afirmó Cansu Dere y explicó que no suele usar mucho sus redes sociales. "No soy alguien que use mucho las redes sociales de todos modos. También quiero usar Instagram como un álbum donde comparto mis momentos felices".