Carlos Vives aconseja a Shakira: "Quiérete y piensa"

"A mí no me gusta meterme como en esos líos familiares. Uno ya después de que pasó los 60 años, siempre quiere uno desearle lo mejor a todos"

Pero luego agregó "Tengo una amistad con Shaki de muchos años. Le mando sus mensajes cuando me escribe por algo y yo le digo 'quiérete, piensa'; es decir, 'quiérete mucho', es todo lo que uno le desea a la gente que uno quiere".

Mientras tanto, el mundo tacha a la colombiana de ser una mujer despechada, sin embargo, los números no mienten, Shakira es una mujer que simplemente está facturando, ya que desde su éxito "Te Felicito" junto con Rauw Alejandro sus ingresos se han triplicado.