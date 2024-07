Celine Dion cierra con broche de oro la inauguración de las Olímpiadas 2024

celinedion-olympicgames-afp_720.jpg Celine Dion en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024. Ludovic MARIN / POOL / AFP

Celine Dion realiza una presentación inolvidable en los Juegos Olímpicos de París 2024

La intérprete de My Heart Will Go On brilló como una verdadera estrella, al lucir un hermoso vestido de flecos de pedrería en color plateado, a pesar de la difícil situación que atravesó con el síndrome de la persona rígida.

Celine Dion actuó durante la presentación de los Juegos Olímpicos de 1996 y su reaparición en París 2024 era un rumor que se tenía desde hace meses, por lo que la fanaticada quedó emocionada con su emotiva presentación.