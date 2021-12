Chiky Bombom tiene nueva figura y no duda en presumirlo

"Me voy a poner para mi cuerpo, para mi físico, para mi imagen, para mi salud; a los 40 años me quiero ver fabulosa, ahora tengo 33, entonces es ahora que yo tengo que comenzar. La operación está perfecta, pero si no cambio mi forma de alimentarme, mis hábitos, me va a llevar el diablo", fueron parte de las impresiones que dejó la popular Chiky BomBom tras realizarse una operación para cambiar su imagen en Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos.