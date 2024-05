Christian Nodal y Cazzu: Esta es la razón por la que habrían terminado su relación

image.png FOTO: IG CAZZU

¿Por qué terminaron Nodal y Cazzu?

Se dice que esta bella pareja terminó debido a que la argentina Julieta Emilia Cazzuchelli, conocida por su nombre artístico Cazzu encontró mensajes de texto de la ex de Nodal, en este caso Belinda platicando cosas que no debían platicar.

Otra de las teorías plantea que Christian Nodal le fue infiel a Cazzu durante su gira de conciertos, algo que la argentina no toleró en lo absoluto.

Otra teoría es que Nodal fue víctima de un robo de grandes cantidades y tanto él como su equipo, sospecharon inmediatamente de alguien cercano a la madre su hija Indi.

Sin embargo, Flor Rubio fue la que soltó la información más contundente, ya que aseguró que sus propias fuentes le contaron que detrás de la ruptura se esconden mensajes recientes entre Nodal y Belinda, que Cazzu descubrió y le indignaron a tal grado de publicar el siguiente tuit:

“Lo que me falta de linda me sobra de estúpida, pero eso no significa que no tenga unos temones que se caen de orto”.

La información proviene directamente del programa Dulce y Picosito conducido por Joel O’Farrili y Flor Rubio en YouTube.