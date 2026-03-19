Hawaí Entretenimiento -  19 de marzo de 2026 - 14:45

Chuck Norris es llevado al hospital, pero se mantiene de buen ánimo

Chuck Norris fue hospitalizado en Hawái por una emergencia médica. El actor se encuentra de buen ánimo, según reportes.

Chuck Norris es llevado al hospital

Chuck Norris es llevado al hospital

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El actor y experto en artes marciales Chuck Norris fue hospitalizado en Hawái tras una emergencia médica no especificada, según reportó el medio especializado TMZ. De acuerdo con fuentes citadas por el portal, el protagonista de Delta Force fue llevado a un hospital en la isla de Kauai durante las últimas 24 horas.

Pese a la situación, allegados indicaron que el actor se encuentra de buen ánimo. Según un amigo cercano, Norris había estado entrenando recientemente y durante una conversación telefónica se mostró positivo, incluso haciendo bromas.

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Chuck Norris recién celebró su cumpleaños

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El pasado 10 de marzo, Chuck Norris celebró su 86 cumpleaños, compartiendo un video en redes sociales donde se le ve entrenando.

“Yo no envejezco, yo subo el nivel”, expresó en la publicación. “Yo no envejezco, yo subo el nivel”, expresó en la publicación.

Ícono del cine de acción

Norris es una figura emblemática del cine y la televisión, reconocido por producciones como:

  • The Way of the Dragon, junto a Bruce Lee
  • La serie Walker, Texas Ranger

Además de su carrera artística, es un referente en las artes marciales y una figura de la cultura popular gracias a los conocidos “Chuck Norris facts”.

FUENTE: EFE

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