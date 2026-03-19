Chuck Norris es llevado al hospital, pero se mantiene de buen ánimo

El actor y experto en artes marciales Chuck Norris fue hospitalizado en Hawái tras una emergencia médica no especificada, según reportó el medio especializado TMZ. De acuerdo con fuentes citadas por el portal, el protagonista de Delta Force fue llevado a un hospital en la isla de Kauai durante las últimas 24 horas.
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Chuck Norris recién celebró su cumpleaños
El pasado 10 de marzo, Chuck Norris celebró su 86 cumpleaños, compartiendo un video en redes sociales donde se le ve entrenando.
Ícono del cine de acción
Norris es una figura emblemática del cine y la televisión, reconocido por producciones como:
- The Way of the Dragon, junto a Bruce Lee
- La serie Walker, Texas Ranger
Además de su carrera artística, es un referente en las artes marciales y una figura de la cultura popular gracias a los conocidos “Chuck Norris facts”.
FUENTE: EFE