¡Confirmado! Raphy Pina termina su condena y es liberado bajo supervisión

A través de sus redes sociales, el puertorriqueño compartió el momento en que le quitaron el grillete electrónico que había monitoreado sus movimientos desde mayo pasado, tras su reciente salida de la cárcel para cumplir el resto de su condena.

"Ayer fue mi último día y bañito acompañado para cumplir mi sentencia", comenzó escribiendo en su publicación.

Luego, Pina comentó que disfrutará de tiempo con su familia como nunca antes. Además, anunció a sus fanáticos que este lunes detallará en su canal de Instagram lo difícil que fue el período que vivió.

Embed - Raphypina on Instagram: "Ayer fue mi último día y bañito “acompañado “para cumplir mi sentencia ! El lunes les cuento y le dejo saber que tan duro a sido ! Importante que los jóvenes que están en crecimiento en la vida presten atención también ! Este fin de semana me disfrutaré con la familia como nunca ! Toque de queda LUNES a las 6 PM !!! Dale follow a mi canal de difusión ! Nalgo esa no la sabías !!! A DIOS Gracias #FREEDOM"