¡Al fin! Raphy Pina sale de la cárcel y se encuentra con su familia

Raphy Pina aún no está del todo libre

Aunque ya se encuentra en casa junto a Natti Natasha y sus hijos, el cantante dejó claro que no puede salir en redes sociales ni tener exposición pública porque está bajo aislamiento domiciliario.

Aun estoy bajo la custodia federal del BOP y no me permiten presentarme en redes sociales hasta que no termine la sentencia o autoricen las peticiones.

Raphy Pina crea marca de ropa para su fundación

Estar en la cárcel le abrió los ojos y desea ayudar a los más necesitados que también estuvieron en su posición, es por eso que ha creado la marca de ropa deportiva Pinarazzi Store, en donde encontrarán diseños exclusivos aprobados por el productor.