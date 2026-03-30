30 de marzo: Día de la Etnia China en Panamá, una celebración del aporte cultural y económico

Cada 30 de marzo, Panamá conmemora el Día de la Etnia China , una fecha que reconoce el aporte cultural, social y económico de la comunidad chino-panameña en el país.

La celebración fue establecida mediante la Ley 15 de 2004, y destaca más de 170 años de historia desde la llegada de los primeros inmigrantes chinos en 1854.

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Etnia China: Un legado que forma parte del crisol de razas

La comunidad china ha sido clave en la construcción de la identidad nacional, consolidándose como uno de los pilares del llamado “crisol de razas” panameño.

Desde su llegada, los inmigrantes chinos contribuyeron al desarrollo económico y social, especialmente en sectores como el comercio y la infraestructura.

Alcaldía de Panamá celebrará el Día de la Etnia China @Mupa

Aporte histórico al desarrollo del país

Uno de los hitos más importantes fue su participación en la construcción del Ferrocarril de Panamá, obra fundamental para el desarrollo del país en el siglo XIX.

Su esfuerzo y trabajo también impulsaron el crecimiento de diversas actividades comerciales que hoy forman parte del tejido económico nacional.

Una invitación a valorar la diversidad

El Día de la Etnia China no solo es una celebración, sino también un llamado a reconocer la diversidad cultural que define a Panamá.

Esta fecha reafirma la importancia de la convivencia, el respeto y la herencia compartida entre los distintos grupos que conforman la sociedad panameña.