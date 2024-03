Día de la Mujer: Barbie rinde homenaje a mujeres inspiradoras como Viola Davis

Incluso, algunas están vestidas con sus mejores interpretaciones, como es el caso de Helen Mirren, quien aparece como en su interpretación de la rena Isabel II, en la película The Queen por la que ganó el Oscar en 2007.

En todo el mundo, las mujeres siempre se han elevado por encima del status quo para imaginar mayores posibilidades para ellas y las generaciones futuras. Durante 65 años, Barbie ha mantenido la creencia de que a través de la narración y el juego, #YouCanBeAnything -

Embed - Barbie on Instagram: "Around the world, women have always risen above the status quo to imagine bigger possibilities for themselves and future generations. For 65 years, Barbie has upheld the belief that through storytelling and play, #YouCanBeAnything – which is why we’re spotlighting eight new Barbie Role Models who’ve shown us just that: Dame Helen Mirren, Acclaimed Actress (UK) Maira Gomez, Indigenous Content Creator (Brazil) Nicole Fujita, Model (Japan) Viola Davis, Artist/Activist (USA) Shania Twain, Singer/Songwriter (Canada) Enissa Amani, Comedian (Germany) Kylie Minogue, Artist (Australia) Lila Avilés, Filmmaker (Mexico) From Canada to Brazil to Japan and beyond, we’re proud to mark our 65th year with this inspiring lineup of women from across the globe. #Barbie #Barbie65 #InternationalWomensDay"