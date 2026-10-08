Día Mundial de la Salud Mental ¿Cuándo se conmemora y cuál es su objetivo?

Cada 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental , una fecha que busca crear conciencia sobre los problemas de salud mental y promover acciones para prevenirlos y brindar apoyo.

La fecha fue establecida en 1992 por la Federación Mundial para la Salud Mental, con el respaldo de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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Objetivos principales del Día Mundial de la Salud Mental

Uno de los principales objetivos de esta fecha es fomentar la prevención y la atención temprana de los problemas de salud mental, además de generar conciencia sobre la importancia de cuidar el bienestar emocional.

¿Cómo reconocer lo que realmente sentimos?

Reconocer nuestras emociones es un primer paso para cuidar la salud mental. En ocasiones, las personas pueden acostumbrarse a sentirse cansadas, estresadas, ansiosas o desanimadas y no identificar que necesitan apoyo.

Cuando una persona siente que ya no puede más, experimenta cambios persistentes en su estado de ánimo o nota que sus emociones comienzan a afectar su vida cotidiana, sus relaciones o su salud física, puede ser una señal para buscar orientación profesional.

La recomendación atender las señales a tiempo puede ayudar a prevenir que una situación emocional se vuelva más difícil de manejar.

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Pilares fundamentales para cuidar la Salud Mental

Descanso: Dormir y descansar adecuadamente es importante para el bienestar físico y emocional. El descanso permite al organismo recuperarse y contribuye a una mejor regulación de las emociones.

Alimentación: Mantener una alimentación equilibrada también forma parte del cuidado integral de la salud. Una dieta adecuada aporta nutrientes necesarios para el funcionamiento del organismo, incluido el cerebro.

Actividad física: Realizar actividad física de manera regular puede contribuir al bienestar emocional y ayudar a reducir el estrés. El ejercicio también está relacionado con la liberación de sustancias que pueden favorecer el estado de ánimo.

También es fundamental mantener relaciones de apoyo con familiares, amigos u otras personas de confianza. Contar con una red de apoyo puede ayudar a afrontar momentos difíciles y facilitar la búsqueda de ayuda cuando sea necesaria.

¿Dónde buscar ayuda en Panamá?

En Panamá, instituciones como el Ministerio de Salud (MINSA) y la Caja de Seguro Social (CSS) desarrollan acciones y espacios de orientación relacionados con la salud mental.

Además, instituciones como la Alcaldía de Panamá realizan actividades de sensibilización y educación para promover el cuidado de la salud mental y la importancia de buscar ayuda profesional.

Cuidar la salud mental también es cuidar la salud en general. Reconocer lo que sentimos, pedir ayuda cuando sea necesario y mantener hábitos saludables son pasos que pueden contribuir al bienestar diario.