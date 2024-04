Dorindo Cárdenas: Se viraliza el emotivo encuentro con su ex compañero de conjunto.

César Rivera tuvo el gran honor de pertenecer a la agrupación como guitarrista y además, fue fundador del "Orgullo Santeño" junto al Poste de Macano Negro.

En las redes sociales se ha viralizado el emotivo encuentro que tuvo Dorindo con su ex compañero César Rivera.

Luciendo una camisa de cuadros, una gorra y un bastón, llegó el acordeonista panameño a la casa del ex guitarrista de la agrupación para cumplir ese anhelado sueño.

El señor César recibió a Doro y al verlo soltó las lágrimas, no podía creer que su compañero estuviera junto a él.

Ay Dorindo, ay Doro, Dorindin. Lo quiero mucho Ay Dorindo, ay Doro, Dorindin. Lo quiero mucho

Expresó el señor César llenó de emoción.

Por su parte, Jorge Fernández agradeció al maestro Dorindo Cárdenas, a su familia y a todos los que compartieron su publicación para que siempre permanezca en el corazón de su abuelo este gran reencuentro.

