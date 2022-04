¿Eiby a la altura de El Kid?; Chamaco da su opinión

En dicha publicación de Plena Urbana; Chamaco dejó claro que: "El Kid Siempre será el mejor".

"Nadie lo compara con El Kid. Sería una falta de respeto. Otra cosa es que está intentando copiarle el flow, pero no le da. Debe seguir buscando su identidad"; " las personas no lo comparan para bien los que han escuchado al kid sabe que ni al tobillo le llega tanto en letra como el flow, hacer copia de un artista no me lleva a ese nivel yo podría cantar inspirado en alguien más no hacer que hasta el autone me haga la voz del mismo o use parte de sus versos en mis canciones para aumentar controversias o oyentes.."; "Yo solo digo q si El Kid tuviera vivo ese fuera un buen ft Eiby con El Kid"; fueron algunos comentarios que se vieron en redes.

