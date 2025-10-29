El Brujo: Julio Zachrisson La vida del artista que desafió los límites del arte y la cordura

El Brujo: Julio Zachrisson es un retrato íntimo, conmovedor e irreverente de uno de los grandes artistas latinoamericanos del siglo XX. Filmado durante sus últimos años de vida, cuando ya había perdido la vista, este documental revela al hombre detrás del mito: un creador apasionado cuya historia se teje a través de una amistad que floreció durante casi siete años.

Zachrisson (1927–2021) fue una figura clave en la historia del arte latinoamericano. Su obra desafió cánones estéticos y políticos con un lenguaje visual poderoso, grotesco y profundamente humano. Durante seis décadas mantuvo una voz única: la de un artista migrante que observó con mirada crítica la historia y las contradicciones de la sociedad.

Su legado forma parte de colecciones de renombre mundial, entre ellas el Museo Reina Sofía (Madrid), el MoMA (Nueva York) y el MAC Panamá. “El arte no sirve para nada, pero es imprescindible”, solía decir Zachrisson, con la ironía y lucidez que marcaron toda su vida.

Un panameño que dejó huella

Julio Zachrisson fue el primer panameño cuya obra se conserva junto a la de Picasso, Dalí y Goya en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Muchos lo llaman “el Goya panameño”, aunque él prefirió siempre ser simplemente Zachrisson: un creador que reinventó el grabado y transformó su arte en una forma de resistencia.

Un legado que inspira

“El Brujo” busca activar la memoria y el legado de un hombre que creyó en sí mismo cuando ser artista era considerado una locura. Su historia es un ejemplo de coraje, autenticidad y pasión, un recordatorio de que creer en uno mismo también es un acto de arte.

Llamado al público

Invitamos a todos los panameños a descubrir la vida y obra de este gran artista, que en el fondo habla de todos nosotros: de nuestros sueños, nuestras dudas y nuestras ganas de dejar huella.

El Brujo: Julio Zachrisson Un documental que pinta con luz la historia de un genio panameño.