Emotivo sepelio de Japanese reúne a familiares, amigos y seguidores en el Parque Urracá

Familiares, amigos y fanáticos se unen para darle el último adiós a Japanese.

Este miércoles 29 de octubre se lleva a cabo la ceremonia de despedida del reguesero panameño Leavitt Zambrano, conocido artísticamente como Japanese , en el Parque Urracá, con la presencia de familiares, amigos y seguidores, quienes lo recuerdan como una persona humilde y entregada a su carrera artística.

Renato, uno de los artistas urbanos más reconocidos del país y con proyección internacional, destacó que Japa, a pesar de haber nacido en el gueto, siempre mostró el deseo de superarse en la música. Además, lo describió como un buen amigo y un ejemplo de perseverancia.

japanese funeral Japanese, de 52 años, falleció el jueves 23 de octubre en el Hospital Manuel Amador Guerrero, en Colón. Tu Mañana

Japanese, de 52 años, falleció el jueves 23 de octubre en el Hospital Manuel Amador Guerrero, en la provincia de Colón, donde permanecía hospitalizado desde hacía varios días debido a complicaciones de salud derivadas de un derrame cerebral, situación que lo había mantenido alejado de los escenarios.

El cantante colonense creció en la comunidad de Margarita, donde, antes de adoptar su nombre artístico, era conocido como Killa Boy, apodo que surgió por su gran colección de zapatillas de ese modelo.