El esperado documental de Oasis reúne de nuevo a los polémicos hermanos Gallagher

A fin de celebrar los 25 años que han pasado ya desde que Oasis ofreciera dos de los conciertos más señalados de su trayectoria en el emblemático festival de Knebworth Park, considerado por Liam como el 'Woodstock' de la época en el Reino Unido, los dos hermanos han decidido remasterizar las grabaciones profesionales que existían de ambos recitales, así como incluir imágenes inéditas sobre todo lo que ocurría entre bambalinas.



Asimismo, Liam y Noel hablarán en profundidad sobre el impacto que esos eventos tuvieron en sus posteriores carreras y el legado que estos dejan en la historia del 'brit pop', del que se convirtieron en sus grandes abanderados precisamente tras estos espectáculos.



"Todo giraba en torno a la música y a la gente. No recuerdo demasiado de ello, pero jamás me quitaré de encima las sensaciones. Fue algo bíblico", ha declarado el entonces vocalista de la formación en un adelanto promocional. "No me puedo creer que no tocáramos 'Rock 'n' Roll Star'", señala Noel sobre la ausencia de uno de sus temas más conocidos y claramente festivaleros.

El documental llegará a los cines el próximo 23 de septiembre y posteriormente aterrizará en los servicios de streaming y descarga directa.

