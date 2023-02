El exitoso Snoop Dogg revela el secreto de un matrimonio feliz.

El rapero de 51 años , quien tiene a Corde de 28 años, Cordell de 25 y Cori de 23 años, con su esposa Shante Taylor y su hijo Julian, con su ex Laurie Holmond, está casado desde 1997 y reveló que es mejor dejar que su alma gemela se salga con la suya.

Cuando se le preguntó cuál es la receta para un matrimonio saludable, dijo a In Touch US:

'Darles todo lo que quieren, salir del camino, decir sí, sí, sí. Aprendí eso al decir no, no, no y estorbar. La experiencia es una buena maestra. Hemos crecido como novios, abuelos y almas gemelas'.

La leyenda del hip-hop tiene cinco nietos y dice que no es tan firme y directo con los hijos de los suyos.

'Con mis hijos, yo era más firme y directo. Simplemente les decía que hicieran algo. Pero tengo que hacer un trabajo de terapia profundo con mis nietos. Ahora es, -No, tienes que hacer esto y luego aquello. Tienes todos estos pasos? Está bien, dame un abrazo-'.

