Elecciones en Panamá 2024: Famosos del patio salen a ejercer su derecho al sufragio

Embed - Samuel Anthony on Instagram: "¡Ya ejercí mi derecho al sufragio! • Lleven su cédula. • Revisa que las papeletas tengan las 2 firmas en la parte de atrás. • Revisa que la papeleta esté limpia y no tenga ninguna marca en la parte de al frente. • Vota a consciencia, no vendas tu voto, ni te dejes influenciar por nadie. El voto es tuyo y solo tuyo. Dios bendiga nuestra nación en este día tan importante y que esta fiesta democrática se lleve en paz. ¡VIVA PANAMÁ! "

View this post on Instagram A post shared by Samuel Anthony (@samuelpanama)