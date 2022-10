Emma Watson y Tom Felton son almas gemelas, pero nunca se han besado

Eso nunca ha sucedido, pero no significa que no se quieran con locura. Emma acaba de conceder una entrevista a la revista Glamour en la que explica que su historia de amor es una de las más importantes de su vida sin importar que sea estrictamente platónica y que jamás se hayan besado.

"¿Sabes cuál es esa persona que te hace sentir visto? ¿Esa persona que de alguna manera es testigo de todo lo que ocurre? Esa persona que sabe realmente lo que te pasa y por lo que estás pasando sin tener que decirle nada. Para mí, esa persona es Tom Felton", ha asegurado.

Aunque lo ha intentado en numerosas ocasiones, a la famosa actriz le cuesta explicar con palabras la conexión que mantiene con su antiguo compañero de reparto y la relación que han construido a lo largo de las dos últimas décadas: "He perdido la cuenta de las veces que la gente me ha dicho: Tenéis que haberos besado alguna vez, aunque sea borrachos. Ha tenido que pasar algo. Pero lo que tenemos es mucho más profundo que todo eso. Es uno de los amores más puros que puedo imaginar. Somos almas gemelas, y siempre nos hemos apoyado mutuamente. Sé que siempre lo haremos. Me emociono tan solo de pensarlo".

Para Emma, Tom representa tanto un ancla como un pilar de apoyo a la hora de lidiar con el lado más desagradable de la fama porque él la conoció antes de que ambos se convirtieran en estrellas y se ha enfrentado, aunque a menor escala, a los mismos desafíos que ella.

"A veces es difícil vivir en un mundo donde la gente se apresura a juzgar, a dudar, a cuestionar las intenciones. Tom no lo hace. Sé que, incluso si me he equivocado, él entenderá que mi intención era buena. Sé que siempre me creerá. Incluso si no sabe toda la historia, nunca dudará de que mi intención era buena y que lo he hecho lo mejor que he podido. Esa es la verdadera amistad: ser visto y amado, así que es uno de los grandes regalos de mi vida", ha añadido.

En el fondo, da igual que lo ellos digan. Los fans nunca han perdido la esperanza de que algún día su amistad se convierta en algo más porque sería la forma de ver cumplirse en la vida real el final que muchos deseaban para sus personajes en la saga cinematográfica: que pasaran del odio al amor y que Hermione ayudara a redimir a Draco convirtiéndole definitivamente en 'uno de los buenos'.

