Estrenos para este fin de semana en Netflix, HBO Max y Prime

Estreno de Netflix este fin de semana

Para iniciar Netflix estrena una muy buena ración de series, películas y documentales en enero de 2023 esto sin omitir que estamos ante la plataforma de streaming líder.

Para hoy viernes 13 de enero estrena las series:

Break Point: Esta serie permite espiar o mejor dicho cómo fue la vida de algunos de los mejores tenistas del mundo durante el año 2022, recoge vivencias de famosos deportistas como Nova Djokovic al resistirse a no vacunarse contra el COVID-19, Rafael Nadal, determinado a continuar con su carrera y los retiros inesperados de Roger Federer y Serena Wiliams.

Sky Rojo - Temporada 3: para esta temporada, la serie que promete ser una de las más aclamadas a nivel mundial narra la historia de tres mujeres prostitutas que planifican un escape para huir de un proxeneta que intenta encontrarlas a como de lugar en su tercera entrega, las chicas encuentra una nueva oportunidad para olvidar el pasado que aún las persigue.

Esto sin mencionar sus top 10 de películas más populares.

Estreno de HBO Max para este fin de semana

HBO Max tiene programados varios estrenos interesantes ya que esta plataforma se caracteriza por sus grandes producciones, la última de ellas es "La casa del dragón". Par hoy viernes 13 de enero estrena la película:

En un barrio de Nueva York: Narra las esperanzas de un hombre, dueño de una bodega que canta, sueña y espera tener una vida mejor en Nueva York, Washington Heights, a través del tiempo conoce a varios jóvenes que con su talento transformarán su comunidad.

Para quienes están esperando la llegada de la tan monumental adaptación del videojuego The Last of us en español "Salva a quien pueda salvar". Pedro Pascal es uno de los protagonista principal de la serie que estrena este domingo 15 de enero.

Estreno de Amazon Prime Video este fin de semana

Amazon Prime Vídeo, plataforma de streaming considerada como una de las más baratas e interesantes del mercado, estrena durante la segunda semana de enero muchas cosas interesantes.

Para hoy 13 de enero se estrena:

Destino Operación Marea Negra 2: La serie cuenta la historia de un narcosubmarino con 3.068 kg. de cocaína que llegó a España haciendo realidad la leyenda. Colombia fue el origen, el Amazonas el inicio del viaje, y Galicia el destino improvisado del primer narcosubmarino transoceánico interceptado en Europa.

Hunters 2: The Hunters, un grupo de cazadores de nazis que viven en la Nueva York de 1977. Este ecléctico equipo ha descubierto que cientos de altos cargos nazis están infiltrados en la sociedad americana y conspiran para crear un Cuarto Reich en E.E.

Este fin de semana tienes diversas opciones para lograr disfrutar en la comodidad de tu hogar alguna de las series o películas que te presentamos en las plataformas de streaming.