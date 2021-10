"Evil be like": el meme que saca el lado "oscuro" de los famosos en Twitter

Sech con su meme de "Evil Be Like".

En los últimos días, se ha vuelto viral en twitter "Evil be like", un meme donde presenta a personajes famosos o reconocidos de cada país, de una forma malvada. La imagen se presenta en negativo y con el mensaje "Evil (nombre del famoso) be like" en la parte superior y abajo aparece una frase que contradice a lo que usualmente dice la celebridad, influencer o personalidad de la cultura pop.