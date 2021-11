Exclusiva: Salma Hayek habla del impacto que tendrá su papel en Eternals

Así es, la actriz de 55 años, enfatizó que una de las cosas que más le dio nervio fue ponerse el traje de superhéroe y pensar que podía ahogarse. "Me daba miedo que me diera claustrofobia" , expresó.

Pero lo que más le lleno el corazón de participar en esta nueva cinta del Universo Cinematográfico de Marvel fue el verse a sí misma con su color de piel y darse cuenta que es un momento importante no solo para ella sino para todas las mujeres latinas.

Cuando me vi morenita, me dio emoción pensar que es un momento importante no solo para mi, sino para muchísimas mujeres latinas

Salma Hayek interpretará a Ajak, personaje de ficción de Marvel que siempre había sido interpretado por hombres, ahora tendrá un giro con la participación de Salma Hayek.