Fallece Edwin Carrizo, guitarrista de Los 33, reconocida banda de rock panameña

Embed - Los 33 on Instagram: "Con mucho dolor en el alma, después de un día de mucha angustia, lágrimas y shock, les informamos que nuestro guitarrista @edwincarrizo se nos fue Tus hermanos en LOS 33 tenemos el corazón roto en miles de pedazos y te pedimos, Dios nuestro, que lo recibas en tu reino. A su esposa Katherine, familiares y amigos cercanos, estamos con ustedes en este momento tan difícil de asimilar. Vuela alto, Edwin! Tus hermanos Ricky, Toño, Vic, Juan Octavio y todo el equipo de Los 33 te tenemos para siempre en nuestro corazón : @gerardo_pesantez"

