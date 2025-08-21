Fallece Edwin Carrizo, guitarrista de Los 33, reconocida banda de rock panameña

Este jueves 21 de agosto se dio a conocer la lamentable noticia del fallecimiento de Edwin Carrizo, guitarrista de la reconocida banda de rock panameña Los 33, según informó el grupo a través de su cuenta oficial en Instagram.
"Con mucho dolor en el alma, después de un día de mucha angustia, lágrimas y shock, les informamos que nuestro guitarrista Edwin Carrizo se nos fue. Tus hermanos en LOS 33 tenemos el corazón roto en miles de pedazos y te pedimos, Dios nuestro, que lo recibas en tu reino. A su esposa Katherine, familiares y amigos cercanos, estamos con ustedes en este momento tan difícil de asimilar. Vuela alto, Edwin! Tus hermanos Ricky, Toño, Vic, Juan Octavio y todo el equipo de Los 33, te tenemos para siempre en nuestro corazón", señaló la banda
Los 33 surgió en 1987, durante la dictadura del general Manuel Antonio Noriega, cuando tres jóvenes panameños y un uruguayo decidieron formar un grupo musical. Con el paso del tiempo, se consolidaron como una de las bandas de rock más emblemáticas del país.