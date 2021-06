Fallece el doble de acción de Clint Eastwood

El fallecido también dirigió a Eastwood en las películas 'El Cadillac rosa', 'La gran pelea' y 'The Dead Pool' -'La lista negra' en España y 'Sala de espera al infierno' en otros países de habla hispana- y coincidieron en más de 30 producciones. Buddy acompañó a la estrella de Hollywood en su faceta como director en calidad de coordinador de especialistas, incluyendo en 'Gran Torino', de 2008.



En 2011, Buddy -cuyo padre trabajó como veterinario para los estudios Universal- habló de sus años con Eastwood en los set de rodajes para explicar que este último insistía a menudo en realizar sus propias secuencia de acción a pesar de que él siempre se lo desaconsejaba.



"Es un tipo bastante físico y le gusta hacer sus propias acrobacias. En algunas de las cosas que hace resulta bastante fácil acabar haciéndose daño. He tratado de disuadirlo, pero la mayoría de las veces no he tenido mucho éxito: fue y las hizo de todos modos, varias de ellas. Se ha llevado buenos golpes unas cuantas veces".

