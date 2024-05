Fallece Kabosu, el famoso perro de los memes

La perra de raza Shiba Inu de 18 años murió la mañana de este viernes, así lo confirmó su dueña en redes sociales con un emotivo mensaje.

"Creo que era el perro más feliz del mundo. Y yo soy, era la dueño más feliz del mundo", escribió la dueña de Kabosu afirmando el fallecimiento del can la mañana de este viernes 24 de mayo,

Kabosu cruzó el puente del arco iris. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo a lo largo de los años. Se fue muy tranquila sin sufrir, como si se quedara dormida mientras sentía el calor de mis manos acariciándola

Expresó Atsuko Sato en medio de su dolor.

on Instagram: " To all of you who loved Kabosu, On the morning of the 24th of May, Kabosu crossed the rainbow bridge. Thank you all so much for your support over the years. She went very peacefully without suffering, as if falling asleep while feeling the warmth of my hands petting her. Thank you all so much for loving Kabosu all these years. I am certain that Kabosu was the happiest dog in the world. That makes me the happiest owner in the world. I would like to express my deepest appreciation to everyone who has sent us much love to us.