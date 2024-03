Fanáticos de Karol G viven momentos de angustia en concierto en Guatemala

La cantante, viajaba junto a su equipo de trabajo y algunos familiares, pero afortunadamente confirmó que todos están bien.

Otro suceso que le pasó a la intérprete de Tusa fue, en uno de sus conciertos en Guatemala, cuando se fue la luz de la tarima, ya que los braikers se habían caído.

"No sé que es lo que esté pasando energéticamente, pero sea lo que sea no me voy a dejar", expresó Karol G, quien terminó llorando en el escenario.

Tres personas pierden la vida en Guatemala, tras culminar concierto de Karol G

Al terminar la presentación de Karol G en Cayalá, una de las zonas más lujosas de la capital del país centroamericano, una mujer embarazada de 31 años y dos hombres de 21 y 30 años fueron asesinados a tiros la madrugada del domingo 3 de marzo.

Según informes policiales, al culminar el evento, se dirigieron a su vehículo y lo hallaron con los cristales rotos. A raíz de esto, iniciaron una discusión con la persona a la que supuestamente habían pagado para que les cuidara el auto mientras asistían al evento.

Tras esta situación, un hombre que cuidaba, sacó un arma de fuego con la que les disparó a los sujetos causándoles la muerte y una de las balas, impactó a la mujer embarazada, la cual se encontraba con sus dos hijos de 2 y 11 años.

Agentes de la Policía Nacional Civil de la Comisaría 13, capturaron al hombre acusado de disparar de disparar su arma y lo condujeron a Torre de Tribunales en Ciudad de Guatemala para ponerlo a disposición judicial.