Karol G está pasando por un mal momento en su carrera

Esto dejó muy pensativa a la Bichota quien dijo que Dios les había dado otra oportunidad a ella y a los suyos, sin embargo, no sabía que la mala racha le seguía en su concierto en Guatemala.

Así es, en su concierto en Guatemala, país que forma parte de su gira por Latinoamérica también pasó por algo que nunca le había pasado, se fue la luz de la tarima ya que los braikers se habían caído.

No sé que es lo que esté pasando energéticamente, pero sea lo que sea no me voy a dejar No sé que es lo que esté pasando energéticamente, pero sea lo que sea no me voy a dejar

Expresó Karol G, quien terminó llorando en tarima ya que como artista que se debe a su público no le gusta que nada salga mal en tarima.