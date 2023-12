Farruko habla sobre Japanese: "Arriba de Dios no vive nadie"

Farruko le envió un mensaje de aliento a Japanese

Luego de la pequeña reflexión que hizo Japanese en sus redes sociales, el puertorriqueño Farruko le comentó su video y le dejó un mensaje apoyo ante la situación que está atravesando su hermano, como él llamó al panameño.

Así es la gente en este mundo cuando uno pierde la salud, se vuelve uno insuficiente, te desechan porque ya no pueden sacarte un beneficio, pero arriba de Dios no vive nadie como tu dices Así es la gente en este mundo cuando uno pierde la salud, se vuelve uno insuficiente, te desechan porque ya no pueden sacarte un beneficio, pero arriba de Dios no vive nadie como tu dices

Escribió Farruko, en el video de Japa, alegando que es cierto lo que él dice.

"Te tengo en mis oraciones, declaro por la sangre de Cristo que te vas a recuperar y vas a dar un hermoso testimonio de esto, tqm hermano no desmayes sigue luchando aún estás a tiempo Dios te ama", concluyó el interprete de Pepas.