El intérprete de Dios no usa Pijama, agradeció desde su cama a las personas que lo odian y sobre todo a esos que lo han apoyado en todo momento.

Japanese reflexiona y envía un fuerte mensaje a sus supuestos "amigos"

En medio de la situación delicada de salud que tiene, Leavitt Eduardo Zambrano, mejor conocido como Japanese, decidió enviar un mensaje de reflexión a través de sus redes sociales.

Sin salud no puedes manejar carro, no puedes hacer nada, pídele siempre a Dios salud

Empezó diciendo Japanese, quien se le veía acostado en una cama.

En medio de su reflexión, contó que unos hombres, llamaron a Vanessa, la madre de su hija, para decirle que vendiera los bienes del cantante, sin embargo según contó ella le dijo "¿Qué bienes? Tú estás loco?"

"Hey la gente no pierde tiempo, los amigos los ves cuando estás preso y cuando estas en el hospital, pero esos que están diciendo que los bienes. Amigos no hay disque vamos a vender los bienes de Japanese", dijo el intérprete de Un Millón en mi maleta.

"Le doy gracias a todas esas personas que están conmigo, arriba de Dios no vive nadie", concluyó diciendo Japa.