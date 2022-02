Farruko seguirá con su gira "La 167" con todos su éxitos

Invitó a sus seguidores en no caer en la trampa de los trolls de Internet ni en el clickbait. "FARRUKO ha presentado y seguirá presentando un espectáculo que incluye todos sus éxitos y su mensaje de amor , unión y reflexión", destacó Farruko.

"Usted se ríe pero es verdad!!!! los amo, Dios los proteja y los bendiga siempre y ojalá puedan abrir los ojos del engaño del mundo no soy fanático de las religiones soy fanático del amor de la compasión del perdón de la bondad de la humildad de la esperanza de La Paz y la fe en lo que no podemos ver!!! Por que de lo que no podemos ver? por q dice la palabra que de lo invisible se hizo lo visible es fácil robar es fácil matar es fácil humillar es fácil traicionar pero es difícil perdonar es difícil soltar el ego", compartió Farruko en sus redes.