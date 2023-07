Faster confiesa por qué Sech y Boza no han grabado juntos

Irving Quintero, nombre real de Faster dejó claro que por parte del equipo de Boza siempre hubo interés en realizar la colaboración.

Con Sech se hicieron hasta tres referencias de canciones, conversamos, fue a mi casa a grabar y grabamos una referencia de Temple y una referencia de una canció nde regueton de la canción Dale Con Sech se hicieron hasta tres referencias de canciones, conversamos, fue a mi casa a grabar y grabamos una referencia de Temple y una referencia de una canció nde regueton de la canción Dale

Además agregó que Sech se llevó esas grabaciones y dijo que las iba a arreglar para después mandarlas pero ese momento nunca llegó. Hasta el sol de hoy están esperando esos arreglos.

En otro momento, el productor BK que trabaja en el mismo equipo de Sech, le habló hace tiempo a Faster para que los dos hicieran el remix de "Hecha Pa Mi", pero tal parece que las respuesta fueron negativas.

A todo esto, Faster deja claro que jamás se ha guardado algún tipo de rencor para Sech porque reconoce que así es el mundo de la música. "En el momento no era lo que buscaban, así es la música".

"Pueden haber muchas razones, quizas no te gustaron las canciones y no te sentías identificado o que la disquera no le aprobó el remix pero el único contexto que yo puedo sacar es que nos dijeran que no se podía", agregó.