Fergie le manda unos "recaditos" a Tatiana

Mientras Fergie Vergara hablaba de sus futuros proyectos, salió el tema que tiene actualmente con Tatiana , luego que una cuenta falsa de la "ex" de Yemil , comentara en el live y su entorno pensara que se trataba de la misma Tatiana. Luego Fergie no dudó en dejarle un "recadito", y que luego la señora Yaritzel (mamá de Tatiana) reaccionara ante lo ocurrido.

"Tiene problemas muy serios, porque ya no solo se mete conmigo, sino que ahora se mete con mi amigo y mandan indirectas en sus redes sociales y le escribe...Nosotros en todo momento hemos guardado un respeto único y yo no entiendo porque la gente de repente se aloca", dijo Fergie en un live en Instagram. Más adelante dijo: "Hay personas que tienen algunos problemas que debería atenderse, y no en mal sentido, en buen plan, tienen problemas gravísimos y no tengo que decir nombre porque ustedes saben de quién estoy hablando".