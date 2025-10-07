¿Ganaste? Resultados del sorteo de la Lotto y Pega 3 del 7 de octubre de 2025

¿La pegaste? Conoce cuáles fueron los resultados del sorteo de la Lotería Nacional de Panamá , con los nuevos juegos electrónicos de la Lotto y Pega 3 , correspondiente al martes 7 de octubre de 2025.

Los resultados del Pega 3 de 7 de octubre de 2025

Los números que salieron para el Pega 3 fueron:

0

6

5

Resultados de la Lotto del martes 7 de octubre de 2025

Los números que salieron en la Lotto fueron:

19

24

20

36

30

25

¿Cuándo es el próximo sorteo de la Lotto y Pega 3?

El próximo sorteo se realizará el próximo sábado 10 de octubre a las 8:00 p.m. y se podrá ver a través de las pantallas de Rpctv.com. Estos juegos electrónicos de la Lotería Nacional de Panamá son independientes a los sorteos regulares (miercolito, dominical, Extraordinaria y Gordito del Zodíaco).

Lotto y Pega 3 tienen un costo de un dólar cada ticket, que son válidos para un solo sorteo. La venta de los juegos electrónicos es exclusiva de los billeteros.