7 de octubre de 2025

¿Ganaste? Resultados del sorteo de la Lotto y Pega 3 del 7 de octubre de 2025

Aquí están los resultados del sorteo de La Lotto y Pega 3, los juegos electrónicos de la Lotería Nacional de Panamá. Conoce cuándo será el próximo sorteo.

Sorteo de la Lotto y Pega 3

X/@lnbpma
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

¿La pegaste? Conoce cuáles fueron los resultados del sorteo de la Lotería Nacional de Panamá, con los nuevos juegos electrónicos de la Lotto y Pega 3, correspondiente al martes 7 de octubre de 2025.

Los resultados del Pega 3 de 7 de octubre de 2025

Los números que salieron para el Pega 3 fueron:

  • 0
  • 6
  • 5

Resultados de la Lotto del martes 7 de octubre de 2025

Los números que salieron en la Lotto fueron:

  • 19
  • 24
  • 20
  • 36
  • 30
  • 25

¿Cuándo es el próximo sorteo de la Lotto y Pega 3?

El próximo sorteo se realizará el próximo sábado 10 de octubre a las 8:00 p.m. y se podrá ver a través de las pantallas de Rpctv.com. Estos juegos electrónicos de la Lotería Nacional de Panamá son independientes a los sorteos regulares (miercolito, dominical, Extraordinaria y Gordito del Zodíaco).

Lotto y Pega 3 tienen un costo de un dólar cada ticket, que son válidos para un solo sorteo. La venta de los juegos electrónicos es exclusiva de los billeteros.

