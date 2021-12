George R.R. Martin da el visto bueno a la precuela de "Juego de tronos"

Ese desencanto generalizado con que se recibió la última temporada ha provocado que los fans aborden con cautela la precuela "La casa del dragón" que prepara ahora HBO Max, para no hacerse demasiadas ilusiones y acabar llevándose otro chasco si finalmente no está a la altura de sus expectativas. Sin embargo, George R.R. Martin, el creador del universo en que se ambientan las dos series, les ha asegurado ahora que no tienen de qué preocuparse.



"No se lo digáis a nadie... He visto un corte inicial del primer episodio. Y me ha encantado. Es oscuro, es poderoso, es visceral ... justo como me gusta mi fantasía épica", ha asegurado en un comunicado a través de su página web, que ha terminado prometiendo: "No creo que os vayáis a llevar una decepción".



El autor de "Canción de hielo y fuego" también ha elogiado a los productores ejecutivos Ryan J. Condal y Miguel por su trabajo, que ha conseguido convencerle de que su creación está "en buenas manos", y no ha escatimado en piropos para el elenco.



"Y el reparto... al igual que sucedía con "Juego de Tronos", la mayoría de los espectadores solo habrán oído hablar de algunos de los actores, pero creo que se van a enamorar de muchos de ellos. Solo para que luego les rompan el corazón cuando... pero no, eso no puedo decirlo", ha añadido para azuzar la curiosidad del público.

