Gloria Estefan dijo no a la Super Bowl por miedo a JLo y a hacer dieta en diciembre

"A ver, en el fondo la cuestión es que tienes muy poco tiempo, doce minutos o así, de principio a fin", ha recordado. "Me hubiese dado solo tiempo a salir, cantar 'Shake Your Body', y marcharme. Era su momento; además, no quería ponerme a dieta en diciembre", ha explicado a su paso por el programa de Andy Cohen.

Por otra parte, no está segura de cómo habría reaccionado JLo si le hubiera tocado compartir aún más el protagonismo. La diva del Bronx dejó muy claro en su documental para Netflix, que grabó en torno al evento, que no le parecía buena idea que hubiera dos artistas invitadas en lugar de una porque ni era necesario ni justo. "Yo llevo años soñando con esta oportunidad y preparándome", se lamentó.

Gloria está de acuerdo con ella y considera que solo se incluyó a Shakira porque la Super Bowl quería organizar una especie de "extravaganza latina", pero en cualquier caso, nunca se arriesgaría a enfurecer a Jennifer. "Imagínate lo que hubiera dicho al enterarse de que yo iba a ser la tercera protagonista", ha bromeado.

También es cierto que la perspectiva de formar parte de uno de los acontecimientos televisivos del año en Estados Unidos perdía el interés para ella porque ya apareció en el intermedio en tres ocasiones: en 1992, 1995 y 1999.

