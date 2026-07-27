Gordito del Zodíaco de julio jugará este viernes

La Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá informó que el sorteo del Gordito del Zodíaco correspondiente a este mes se jugará el viernes 31 de julio. El costo del billete es de B/. 2.00 y el premio mayor supera el millón de balboas.

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Gordito del Zodiaco: Premios por coincidencia de cifras

Si coinciden las tres primeras y las tres últimas cifras, el premio es de B/. 60.00. En caso de que coincidan las dos primeras y las dos últimas cifras, el monto asciende a B/. 4.00, mientras que la coincidencia de únicamente la última cifra otorga B/. 1.00.

Cómo ver el sorteo del Gordito del Zodíaco por TV y online

El sorteo del Gordito del Zodíaco del viernes 31 de julio de 2026 se transmitirá a nivel nacional a través de Telemetro (Canal 13), así como por medio de las plataformas digitales Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.