Gracie Bon y su controversial entrevista en El Gordo y La Flaca

Gracie Bon habla de sus momentos más renombrados

La panameña habló en exclusiva con Cesar Anel Rodríguez, acerca de los algunos temas que la han hecho viral y tendencia en las redes sociales.

Uno de esos es cuando fue mencionada por el cantante Drake en su canción Gently junto a Bad Bunny, en donde menciona a la influencer en una parte de la letra y alega que son amigos.

Somos amigos muy cercanos, tenemos una bonita amistad y pues a mi me sorprendió porque la verdad no me lo esperaba, pero hace rato me mencionó que le gustaba como sonaba mi nombre

Dijo Gracie al momento que se le preguntó como se sintió que mencionaran su nombre, agregó que se sintió muy halagada.

Otro momento que ha dejado a Gracie Bon en el ojo de la palestra pública fue cuando se hizo vial un video en el que exigía a las aerolíneas que agraden los en los para que personas grandes como ella viajen cómodamente.

Bon contó que hace poco viajó con su familia a México, le sucedió que no le cerraba el cinturón y tuvo que pedir un extensor y por eso hizo la solicitud a las aerolíneas.

Gracie Bon habla transparentemente de su vida

"Yo empecé pesando 300 libras y no era común ver a una chica tan grande, tan sexy que me ponía faldas y ahí fue que empecé llamar la atención de muchas marcas", dijo la panameña acerca de como empezó todo en sus redes.

Además comentó que ayudó a muchas chicas a empoderarse al ser igual que ella.